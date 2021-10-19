اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:40 م
أكرم القصاص
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البرلمان اللبنانى يرفض مقترحى تخصيص كوتة نسائية واستحداث مقاعد للمغتربين بالانتخابات

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:21 م
البرلمان اللبنانى يرفض مقترحى تخصيص كوتة نسائية واستحداث مقاعد للمغتربين بالانتخابات البرلمان اللبنانى ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)

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قرر مجلس النواب اللبنانى بأغلبية الأعضاء سقوط الصفة العاجلة عن مقترح لتعديل قانون الانتخابات لتخصيص نسبة محددة من مقاعد مجلس النواب للمرأة "الكوتا النسائية"، وهو ما يعنى إحالة المقترح إلى اللجان النيابية المختصة لدراستة .

وفى وقت سابق صادق مجلس النواب اللبنانى فى جلسته التشريعية المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تاريخ إجراء الانتخابات النيابية والذى تقرّر يوم 27 مارس المقبل 2022.

وكانت الجلسة بدأت قرابة الساعة الـ11 صباحاً، وقد استهلت بجلسة انتخاب مكتب المجلس. وبعد ذلك، افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية، حسبما نقلت "لبنان 24".

يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، أكد أن الانتخابات النيابية فى لبنان سيتم إجرائها في 27 مارس المقبل، في حين أن الانتخابات البلدية ستؤجل، مؤكدا أنه سيلتقي وزير الداخلية في حكومته لدراسة هذا الموضوع، حيث كان الموعد المحدد من قبل هو 8 مايو المقبل وهو ما يعني تقديم موعد الانتخابات النيابية.
 
وأضاف ميقاتي في لقاء تلفزيوني على قناة "LBCI" اللبنانية، أنه مع اقتراع المغتربين مع تعديل القانون إذا أمكن، مشيرا إلى أن هناك أكثرية نيابية في البرلمان ضد إلغاء حق انتخاب المغترب.
 
وأوضح أنه لم يتخذ بعد قراره بالترشح للانتخابات من عدمه، مؤكدا أنه سيعلن عن هذا القرار قبل إقفال باب الترشح.
 

 


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