الأمن العام يضبط 199 قطعة سلاح وينفذ 83 ألف حكم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (199) قطعة سلاح نارى ، (269) قضية مخدرات وتنفيذ (83627) حكم قضائى متنوع.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 25 قضية فى مجال الأمن العام، وضبط 120 قضية فى مجال تنفيذ الأحكام، وضبط 1109 فى مجال ضبط المخالفات المرورية.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (2848) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (3406) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1236) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، مواد بترولية).