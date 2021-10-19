اليوم السابع
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اصطفاف المعدات فى التجربة العملية لمواجهة الكوارث والأزمات والسيول بالمنيا.. لايف

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:17 ص
اصطفاف المعدات فى التجربة العملية لمواجهة الكوارث والأزمات والسيول بالمنيا.. لايف اصطفاف المعدات فى التجربة العملية لمواجهة الكوارث
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من منطقة اصطفاف المعدات لتنفيذ تجربة عملية لمواجهة الطوارئ والأزمات، والتى بدأت بتفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا للمعدات والأجهزة للاطمئنان عليها .

وسوف يتم تنفذ تدريبا على أرض الواقع لمحاكاة أزمة السيول، المرحلة الاولى للتدريب تشمل اصطفاف المعدات والمركبات ومتابعة الاستعداد لإجراء أى مهام مطلوبة.

وأكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية باستعداد المحافظات لفصل الشتاء ومواجهة الكوارث والطوارئ، ولقت أنه تم تشكيل غرفة عملية رئيسية بالمحافظة والتى تتابع لحظة بلحظة وتوزيع المهام على المسئولين حتى يكون مستعدين لذلك.

.. اصطفاف المعدات فى التجربة العملية لمواجهة الكوارث والأزمات والسيول بالمنيا (1)
اصطفاف المعدات فى التجربة العملية لمواجهة الكوارث والأزمات والسيول بالمنيا

 

.. اصطفاف المعدات فى التجربة العملية لمواجهة الكوارث والأزمات والسيول بالمنيا (2)
اصطفاف المعدات فى التجربة العملية لمواجهة الكوارث والأزمات والسيول بالمنيا

 

.. اصطفاف المعدات فى التجربة العملية لمواجهة الكوارث والأزمات والسيول بالمنيا (3)
اصطفاف المعدات فى التجربة العملية لمواجهة الكوارث والأزمات والسيول بالمنيا 
.. اصطفاف المعدات فى التجربة العملية لمواجهة الكوارث والأزمات والسيول بالمنيا (4)
اصطفاف المعدات فى التجربة العملية لمواجهة الكوارث والأزمات والسيول بالمنيا 

 

.. اصطفاف المعدات فى التجربة العملية لمواجهة الكوارث والأزمات والسيول بالمنيا (5)
اصطفاف المعدات فى التجربة العملية لمواجهة الكوارث والأزمات والسيول بالمنيا 

 


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