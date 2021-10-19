إنهاء 90% من مشروع المدفن الصحى للمخلفات الصلبة بإدفو بـ20 مليون جنيه.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالمتابعة الميدانية الدورية على المشروعات الجارية للإصحاح البيئي ورفع مستوى النظافة العامة، حيث قام فريق عمل الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة بقيادة المهندسة أسماء محمود بالمرور الميدانى على مشروع إنشاء أكبر خلية للدفن الصحى للمخلفات الصلبة بالظهير الصحراوى لمركز ومدينة إدفو.

وذلك ضمن تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بإشراف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وهو الذى يتوازى مع وجود تنسيق مع وزارة التنمية المحلية لوضع خطة مستقبلية من أجل تأهيل مصنع تدوير القمامة بإدفو للإستفادة من القيمة الاقتصادية المضافة من المخلفات، وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من هذا المشروع وزيادة الإستدامة له.

ومن جانبها أكدت أسماء محمود على إهتمام محافظ أسوان لإيجاد حلول سريعة وجذرية لمشكلة تراكم القمامة والمخلفات حيث جارى تنفيذ خطوات جادة لإنهاء هذه المشكلة ومنها إنشاء خلية الدفن الصحى بإدفو والتي تم إنهاؤها بنسبة 90 % ، ومن المخطط تسليمها بنهاية نوفمبر القادم، لافته إلى أن تكلفة هذا المشروع الحيوى يصل لحوالي 20 مليون جنيه وبمساحة 8800 م2 ، وبعمق 8 متر لإستيعاب 125 طن من القمامة والمخلفات يومياً على مستوى مدن وقرى إدفو لتحقيق التخلص الآمن والصحى من المخلفات أولاً بأول.

يضم المشروع مبنى إدارى وغرفة مولدات كهربائية ، وأيضاً خزان للوقود ، بجانب غرفة ميزان بيسكو ، ومغسلة للسيارات ، بالإضافة إلى بحيرة لصرف المخلفات السائلة الناتجة من عملية الدفن ، فضلاً عن تبطين المدفن بعدد 2 طبقة عازلة من مادة البولي إثليين .







