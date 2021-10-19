اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:15 م
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إزالة 850 حاجزا وأوتادا حديدية ورفع 178 حالة إشغال بشمال الجيزة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 01:09 م
إزالة 850 حاجزا وأوتادا حديدية ورفع 178 حالة إشغال بشمال الجيزة رفع الإشغالات - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل محافظة الجيزة حملاتها على مدار اليوم للحد من الإشغالات وكافة التعديات الموجودة على الطريق العام تنفيذآ لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ محافظ الجيزة. 
 
وفي هذا الإطار قام حى شمال الجيزة  بتنفيذ حملة مكبرة للتصدي لكل التعديات والإشغالات الموجودة بالشارع  والتي أستهدفت قطاعي المنيره الشرقيه والغربية حيث شملت منطقه أرض الجمعيه وشوارع أحمد عرابي ومحمد عبده ومحمد فريد وجمال الدين الأفغاني وعثمان بن عفان وصلاح الدين وأبو بكر الصديق والشهداء، التي أسفرت عن إزالة 850 حاجز وأوتاد حديدية إلى جانب ضبط 255 كيلو جرام دهون حيوانيه غير صالحة للاستهلاك الادمى، بالإضافة إلى أنه تم شن حملة بقطاع البراجيل، التى تم خلالها  رفع 178 حالة إشغال متنوعة وإيداعهم مخازن الحى بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.

الاشغالات

اماكن الانتظار

شمال الجيزة

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