أزهرى: جماعات التطرف تجرد النص القرآنى من سياقه الصحيح بفهمهم المغلوط

كتب لؤى على

قال الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين السابق: "إن جماعات التطرف تستند فى فهمها المغلوط على الآيات التي جاءت فيها كلمتي جاهلية وطاغوت، فحملوا هذا اللفظ على غير معناه الصحيح، وخالفوا بذلك أراء المفسرين العدول الذين فسروا الطواغيت بالشياطين، وبهذا الفهم المغلوط جرد هؤلاء المتطرفون الآيات القرآنية من سياقها الصحيح والمعقول، وهذه عادتهم في كل الآيات التي يستشهدون بها خطأ، موضحا الفهم الصحيح للآيات القرآنية التي وردت فيها هذه الألفاظ.

جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان "الآيات التى تعتمد عليها الجماعات المتطرفة لتكفير المجتمعات، دراسة .. ونقد"، ضمن فعاليات مشروع صالون الوافدين الذي تعقده المنظمة للوافدين الدارسين بجامعة الأزهر من كافة الجنسيات.

كما أوضح أنه ليس كل ما كان عليه المجتمع الجاهلي قبل الإسلام قبيح ومذموم، بل هناك الكثير من العادات الحسنة والأخلاق الحميدة والخصال الطيبة التي كان عليها أهل الجاهلية قبل الإسلام، مثل: الجود والكرم، فجاء الإسلام موافقا ومُقِرًا لها وداعيًا إليها.

وعن دور العبادة لغير المسلمين، أشار الدكتور العواري إلى أن تعاليم الإسلام تفرض حماية دور العبادة لغير المسلمين والدفاع عنها من الأولويات، والواجبات التي تقع على عاتق المسلمين، كما يقومون بحماية المساجد والدفاع عنها.