اليوم السابع
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وكالة الأنباء اليابانية: خطيب الأميرة ماكو يزور والديها قبل زفافهما

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 11:41 ص
وكالة الأنباء اليابانية: خطيب الأميرة ماكو يزور والديها قبل زفافهما الأميرة ماكو
طوكيو (أ ش أ)

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ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الإثنين، أن خطيب الأميرة اليابانية ماكو قام بزيارة والديها، ولى العهد الأمير أكيشينو وزوجته فى مقر إقامتهما فى أكاساكا، حيث من المقرر أن تتزوج فى وقت لاحق من الشهر الجارى.

وتعد الأميرة ماكو هى الابنة الكبرى لولى العهد اليابانى الأمير أكيشينو وزوجته وانتقلت إلى الولايات المتحدة لدراسة الحقوق وعادت مؤخرا إلى اليابان للزيارة بعد غياب 3 سنوات، وتم الإعلان عن خطوبتهما أول مرة في عام 2017، ومن المقرر أن تعقد الأميرة مؤتمرا صحفيا في فندق بطوكيو في 26 أكتوبر الجاري بعد تسجيل زواجهما.

وكانت وكالة البلاط الإمبراطوري اليابانية،أعلنت رسميًا، أن الأميرة ماكو فيدة، ستتزوج صديقها كي كومورو، فى 26 أكتوبر الجارى، وسيتم توثيق زواجهما بمكتب حكومي محلي، في حين سيجري تعديل سجلات العائلة الإمبراطورية لتظهر خروج الأميرة منها، وذلك بعد سنوات من التدقيق والانتقاد المكثف الذي سلط الضوء على خطوبتها.

وستترك ماكو، العائلة المالكة عند زواجها، كما هو معتاد فى مثل هذه الحالات، وذكرت تقارير إعلامية أنه لن يتم إجراء أي من الاحتفالات التي عادة ما تصاحب الزواج الملكى، وستتخلى الأميرة عن دفعة لمرة واحدة تبلغ مليون دولار تستحقها.


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