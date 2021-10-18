وزير الزراعة يشدد على توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين والمربين بأسعار مناسبة

كتبت أسماء نصار

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة، لمناقشة الوضع الراهن لسوق مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يشمل النباتي والحيواني والبيطرى.



وشدد القصير خلال الاجتماع على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والأمصال اللقاحات البيطرية للمزارعين والمربيين، وتشديد عمليات الرقابة على مستلزمات الإنتاج لضمان وصول الدعم لمستحقيه وبالأسعار المناسبة، بهدف حماية المزارع والمربي بما يساهم أيضا في تحقيق التنمية الزراعية.



وأكد وزير الزراعة على ضرورة التوسع في خدمات الميكنة الزراعية لخدمة المزارعين، وخدمات تحسين الأراضي، الامر الذي يساهم في زيادة انتاجية المزارعين وزيادة دخولهم والتيسير عليهم.



وأشار القصير الى ضرورة وضع آلية للرقابة على المخصبات الزراعية، من خلال تكثيف الزيارات الدورية على المصانع، وتشديد عمليات التفتيش والرقابة على اسواق المبيدات والأسمدة والتقاوى واللقاحات والأعلاف بشكل مستمر، لافتا إلى أهمية التأكد من وصول كافة المستلزمات الى المزارعين والمربية بجودة عالية وسعر مناسب.





