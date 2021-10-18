هل يحق لصاحب العقار طلب وصل أمانة من المستأجر قبل التأجير؟.. خبير قانونى يُجيب

كتب علاء رضوان

"من المقرر أن استأجر شقة خلال أيام، والسمسار أكد لي أن صاحب العقار يطلب وصل أمانة ممضى على بياض يقدر بـ 500 ألف جنيه للموافقة على تأجير الشقة، وحينما وافقت وطلبت منه أن يتم تسجيل وصل الأمانة في العقد، أكد السمسار أن وصل الأمانة في هذه الحالة سيكون لاغي وأن صاحب العقار يرفض مسألة تسجيله في العقد".. بهذه الكلمات سردت "رحمة. ع"، 40 سنة، بمنطقة حلوان محافظة القاهرة، معاناتها في البحث عن شقة للإيجار بدون شروط مجحفة.

وتابعت: "السمسار أيضاَ أكد لي أن وصل الأمانة – سالف الذكر – لن يوقع عليه شهود غير أنه سمسار مرخص من الجهات المعنية، وأن مالك العقار لن يستطيع أن يستخدم إيصال الأمانة أو التقدم بأي شكوى أو محضر إلا بالرجوع له باعتباره السمسار المختص عن الموقع الجغرافي، وفى حال تلاعب مالك العقار بإيصال الأمانة سيقوم بحبسه"، والسؤال المطروح هنا.. ما هي السيناريوهات المفترضة لضمان حقي في وصل الأمانة بحيث لا يقوم مالك العقار بالتلاعب به؟ وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن أغلبية الإيجارات في منطقة حلوان بتلك الطريقة".

صاحب العقار يطلب من المستأجرة الإمضاء على وصل أمانة مقابل ايجار الشقة؟

يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى: قد يتعنت أصحاب العقارات المؤجرة مع طالبي الإيجار في محاولة من هؤلاء الملاك استعراض قوة زائفة لفرض قيود علي المستأجرين ربما يكون ذلك عن علم أو عدم علم، وهي في الحقيقة ليست قيوداً وليس لها فائدة من الناحية القانونية، ويشعر فيها المستأجر أنه قليل الحيلة لضيق ذات اليد ويشعر أنه عقد إزعان وليس عقد إيجار لو علم الملاك والمستأجرين أن بعضاً من هذه الشروط ليس لها قيمة لما حدث تلك انطباعات، ومن بين هذه الشروط كتابة إيصال أمانة علي المستأجر في العقد لضمان سداد الأجرة، كما هو وارد في الإشكالية المعروضة علينا.

وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"اليوم السابع" : ووفقاً للمادة 341 من قانون العقوبات إذا رفع المالك علي المستأجر جنحة خيانة أمانة بموجب إيصال الأمانة الموجود في عقد الإيجار كضمان لسداد الأجرة سوف تقضي المحكمة ببراءة المستأجر تأسيساً على انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة خاصة ركن التسليم، ومدنية النزاع، فالصورة الدارجة في إيصال الأمانة هي توصيل المبلغ لطرف ثالث، فإن مقتضى ما تقدم وبطريق اللزوم أن المتسأجر لم يتسلم من المالك المبلغ النقدى المبين بالإيصال، وبالتالي لا يتصور قيام الجريمة لعدم وجود التسليم اساساً فالعبرة بحقيقة الواقع هي تحرير إيصال الأمانة كضمان للأجرة بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاَ للحقيقة.

خبير يؤكد: ليس له قيمة من الناحية القانونية لهذين السببين

وأضاف : لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات، وهي 5 صور لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاَ بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك، ومن ثم فإن العلاقة مدنية تخرج عن دائرة التأثيم الجنائي، ومن ثم فإن المحكمة ستنتهى إلى القضاء ببراءة المتهم عندما تعرض عليها القضية.

نصائح وإرشادات لابد من اتباعها

وأخيرا يؤكد الخبير القانوني: علي السيدة المستأجرة أن تشرح للمالك أن توقيعها علي إيصال الأمانة وكتابته في عقد الإيجار كضمان للأجرة نوع من التعنت منه ليس له فائدة بالنسبة له من الناحية القانونية، ولَم ولن يفيده في شئ، والمستأجرة لها الحرية الكاملة حسب اختيارها أن توقع علي إيصال أمانة كضمان للاجرة في العقد أو ترفض تحرير عقد ايجار معه من الأساس لان التوقيع علي إيصال الأمانة قد يدخلها في متاهة هي في غني عنها وفي رأيي وأن جاز أن انصحها أقول لها لا توقيعي علي إيصال أمانة رغم أن موقفك القانوني سليم وخارج دائرة التأثيم الجنائي، ويجب علي الملاك وغيرهم من أصحاب المنتجات التسهيل علي المستأجرين وغيرهم وأخذ ضمانات قانونية معقولة تضمن سلامة التعاملات وتمنع أصحاب المصالح من الأهواء الشخصية لمحاولة الأضرار بالغير.

الخبير القانونى هانى صبرى