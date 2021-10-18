نقابة عمال النقل العام بجنوب القاهرة تنسق مع الصحة لتطعيم 200 سائق ضد كورونا

كتبت ـ آية دعبس

دعا سيد جمعة، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام ، أمين اللجنة النقابية للعاملين بجنوب القاهرة، جميع أعضاء اللجنة والبالغ عددهم ما يقرب من 200 عضو إلى سرعة تسجيل بياناتهم لدى الجمعية الخيرية للعاملين بهيئة النقل العام بفرع أثر النبى، لتسهيل عملية توفير لقاح كورونا لهم جميعها.

وقال سيد جمعة، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن اللجنة النقابية تمكنت وبالتنسيق مع إدارة مصر القديمة الطبية التابعة لوزارة الصحة، بتوفير طاقم طبى يقوم بتوفير اللقاح لجميع العاملين وأعضاء اللجنة بمنطقة أثر النبى بجنوب القاهرة.

وأوضح أن دور اللجنة النقابية ليس قاصراً على الوقوف بجانب حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية فقط، بل والصحية أيضاً خاصة تلك المرحلة التى ينتشر فيها فيروس كورنا، مؤكداً على أن ما تقوم به اللجنة النقابية يتماشي مع سياسات الدولة فى التوسع فى تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

كانت قد أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.