من جبل العفش للروضة.. مساكن بديل المناطق الغير آمنة بالغردقة حياة جديدة للقاطنين

البحر الأحمر - عماد عرفة

سوق تجاري وملاعب وخدمات مختلفة نفذتها الدولة في قلب مساكن الروضة بديل المناطقة الغير آمنة بمدينة الغردقة للقضاء عليها تماما ونقل سكان مناطق الخطورة الداهمة إليها، منازل آدمية ووحدات سكنية في مناطق راقية بقلب مدينة الغردقة لمواطني العشوائيات بالمدينة .

وتضم منطقة بديل المناطق الغير آمنة بمدينة الغردقة 250 منزلا بمساحة 90 مترا، و600 وحدة سكنية تم نقل سكان منطقة مجاهد وسكان منطقة جبل العفش إليها وسيتم نقل عدد من سكان زرزارة إليها خلال وقت قريب، حيث تم نقل المواطنين من مساكن الخطورة الداهمة والعشوائيات الي تلك المناطق ليعيشوا حياه كريمة.

وكان افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مساكن بديل العشوائيات بمدينة الغردقة وكذلك مدن غارب وسفاجا، والغردقة حيث تضم مشروع الروضة بالغردقة، وهو عبارة عن 30 عمارة سكنية تضم 600 وحدة، و250 بيت بإجمالى 850 وحدة سكنية ومنزل، تكلفة 230 مليون جنيه.

وفى مدينة سفاجا يضم شروع الروضة 3 عمارات بعدد 60 وحدة و178 منزلا بإجمالى 238 منزلا ووحدة، بكلفة 78 مليون جنيه، حيث قامت الوحدات المحلية للمدن المختلفة بتسليم الوحدات والمنازل لمستحقيها.

ويضم مشروع الروضة بمدينة القصير عمارتين بـ 40 وحدة و36 منزلا بإجمالى 76 وحدة ومنزل بتكلفة 30 مليون جنيه، وفى مدينة رأس غارب يضم مشروع الروضة بديل العشوائيات 514 منزلا، وعمارتين تضم 32 وحدة سكنية، بإجمالى 546 منزلا ووحدة وتكلفة 395 مليون جنيه.



- انشاء 250 منزل و600 وحدة بديل للعشوائيات



- جانب من مساكن بديل العشوائيات



- مناطق مجهزة تجاريا ورياضيا



- منطقة الروضة بالغردقة



- منطقة بديل العشوائيات بالغردقة