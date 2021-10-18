ممثل الجانب الأوغندى بالمزرعة المصرية: المشروع سيساهم في غزونا للسوق والعالم

كتب أحمد عرفة

أكد سايمون مانبيا ممثل الجانب الأوغندى بالمزرعة المصرية المشتركة مع أوغندا، أن هذه المزرعة هي شراكة بين مصر وأوغندا، ويعد فرصة كبيرة لهذا المشروع الواعد في أوغندا، ويوفر فرص عمل للسكان الذين يحصلون على رواتب نظير عملهم في هذه المزرعة.

وأضاف ممثل الجانب الأوغندى بالمزرعة المصرية المشتركة مع أوغندا، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذا المشروع أحد الأهداف الأساسية لتطوير الزراعة عبر التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها مصر في زراعتها وتصدرها لنا في أوغندا.

وتابع ممثل الجانب الأوغندى بالمزرعة المصرية المشتركة مع أوغندا، أن المشروع سيحدث نوعا من التغير في التكنولوجيا التي تطورها مصر، ويمثل قيمة مضافة للمحاصيل والثروة الحيوانية وسيساهم في غزونا للسوق وللعالم ونرحب بالتعاون مع مصر.