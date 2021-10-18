مفوضية الانتخابات بالعراق: أكثر من ألف طعن.. ولا تغيير فى النتائج

بغداد (أ ش أ)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، اليوم الاثنين، أن عدد الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية تجاوز الألف طعن، مشيرة إلى أن هذه الطعون لا تغير نتائج الانتخابات.

وقال عضو الفريق الإعلامى بالمفوضية عماد جميل محسن - لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الطعون بنتائج الانتخابات تستمر 3 أيام حتى يوم غد الثلاثاء، مضيفا أنه بعد ذلك ستكون الأيام المقبلة هي عملية الرد على هذه الطعون ليأتي دور الهيئة القضائية للنظر بها، وأن الهيئة القضائية تصدر قرارات بهذا الشأن والتي تكون ملزمة للمفوضية.

وأشار محسن إلى أن المفوضية مستعدة لإعادة العد والفرز لطمأنة المعترضين، مؤكدا أن تجاوز الطعون الألف طعن بسبب تقديم جميع الخاسرين طعونهم بشكل دقيق، موضحا أن الأرقام التي تمّ إعلانها من قبل المفوضية بالإمكان مقارنتها بالأرقام التي نشرت بالمحطات نهاية عملية الاقتراع، إذا كانت مطابقة فتكون الطعون مردودة وإن كان هناك ارتفاع بمجموع الأصوات فتصدر وثيقة ملزمة للمفوضية.