مطار القاهرة ينقل اليوم أكثر من 40 ألف راكب على متن 341 رحلة جوية

كتب محمود عبد الغنى

ينظم مطار القاهرة الدولى اليوم الآثنين 341 رحلة جوية إلى عدة وجهات مختلفة، ينقل خلالها أكثر من 40 ألف راكب.

وقالت مصادر بمطار إن صالات السفر بمبانى المطار الأربع سينطلق منها اليوم 165 رحلة تنقل على متنها 22452 راكب إلى وجهات مختلفة منها تورنتو نيويورك باريس لندن زيورخ فرانكفورت كوبنهاجن أسطنبول موسكو مدريد روما كييف أثينا دبى جده المدينة أبوظبى الشارقة رأس الخيمة الدوحة الدار البيضاء عمان طرابلس دمشق عدن الخرطوم تونس الرياض.

كما تستقبل صالات الوصول بمباني المطار المختلفة 167 رحلة جوية لنقل 17735 راكب من عدة وجهات منها

نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو كييف أثينا مدريد لارناكا أسطنبول كوبنهاجن فيينا روما دبى أبوظبي الشارقة الدوحة جدة الرياض المدينة الدار البيضاء بيروت البحرين الكويت الخرطوم عدن حائل صبيحة نيروبى عنتيبى.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.