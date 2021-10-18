مصرع سيدة مسنة وحفيدها فى انهيار سقف منزل ببنها.. والنيابة تصرح بدفن الجثتين

القليوبية إبراهيم سالم

صرحت النيابة العامة ببنها، بدفن سيدة عجوز وحفيدها لقوا مصرعهما بسبب انهيار سقف منزل معروش بالخشب في عزبة المفتى بقرية شبلنجة بنها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بانهيار سقف غرفة بمنزل بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتبين وفاة عجوز وحفيدها وإصابة شخصين آخرين.

وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من طابقين الأرضي من الطوب الأحمر والأسمنت بنظام الحوائط الحاملة، كما أن الطابق الثانى مكون من 3 غرف وصالة مسقوف بالخشب والبوص فحدث تهدم لسقف الثاني على السكان دون انهيار للمنزل.

وكشفت المعاينة، أن المنزل خارج الكتلة السكنية القديمة بقرية شبلنجة، وأن سقف الدور الثاني هو الذي حدث به الانهيار نتيجة الأحمال الزائدة، ولم يحدث أي تداعيات للمنازل المجاورة من أي تصدعات، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة مسنة وحفيدها وإصابة شخصين آخرين وجرى نقلهم إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.