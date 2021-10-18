محاكاة على الطبيعة فى شوارع وأنفاق الأحياء بالإسكندرية لتلافى تراكم الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار.

في هذا الصدد شهد حى المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود مواصلة الجهود لتنفيذ أعمال رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة بنطاق الحي وذلك بالتعاون مع وحدة تطوير العشوائيات، وشركة الصرف الصحي وذلك لحل مشكلة الصرف الصحي بشارع 15، والأنوار المحمدية وتحرير محضر تنسيقي بين الجهات المعنية .

وتم البدء في أعمال مشروع الصرف الصحي بالجزيرة الخضراء والهادف الي تطوير منظومة الصرف الصحي، بتحويل وربط صرف شارع 15 والأنوار المحمدية الي محطة الجزيرة الخضراء، كما تم متابعة آخر مستجدات مشروع الصرف الصحي الخاص بإحلال خط 600 مم الممتد من محطة صرف رقم 6 والكائنة بشارع محمد نجيب مرورا بشارع ابن سلامة وشارع مصطفي كامل وشارع الإمام الشافعي نهاية بمحطة صرف رقم 11.

وشهد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان متابعة أعمال تطهير شنايش المطر والمطابق بنطاق حي غرب ومدي جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء، حيث قامت المتابعة الميدانية ومسئول المرافق بالحي بمتابعه قيام صرف صحي غرب باستكمال أعمال تطهير الشنايش والمطابق ، كما تم تطهير شنايش ومطابق شوارع النقل العام بمنطقة المنشية الجديدة، الخديوى، أمام قسم مينا البصل وتم الوقوف على مدي جاهزيتها استعدادا لموسم الأمطار وجاري استكمال أعمال تطهير الشنايش بنطاق الحي .

وفي حي وسط برئاسة الأستاذ رجب النقيدى تابع المختصون تطهير 22 مطبق و45 شنيشة بشوارع الحي وتم مراجعة أماكن حدوث التجمعات؛ كما قامت لجنة تطهير الشنايش المشكلة بالحي بمتابعة تطهير الشانيش والمطابق التي تتم بمعرفة منطقة وسط للصرف الصحي ، حيث تم إعادة تطهير مطابق وشنايش شوارع : اليخت من فواد، المسجد الأقصى من الزهور، مساكن طوسون، حسين كامل مرسي بالإبراهيمية، الكهرمان بالحضرة القبلية، زين العابدين بمحرم بك، وشارع الفولي بالعطارين، والقرية السابعة بابيس ،وجار المتابعة اليومية مع شركة الصرف الصحي .

وكثف حي العجمي برئاسة الأستاذ السيد موسي أعمال تطهير المطابق بشارع إسكندرية مطروح بالسيارة الخاصة بشفط الرواسب من الحملة الميكانيكية بحى العجمى وذلك بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى استعداد لفصل الشتاء.

وشدد اللواء الشريف علي رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة إجراء محاكاة في نطاق كل حي وخاصة الأماكن الساخنة التي تتراكم فيها الأمطار للتأكد من درجة الاستعداد.