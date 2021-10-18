محافظ دمياط تترأس الاجتماع التنسيقى لاستكمال مخطط رفع كفاءة طرق رئيسية

دمياط معتز الشربينى

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، الإجتماع التنسيقى لمتابعة إجراءات تنفيذ أعمال رفع كفاءة طرق رئيسية تم ادراجهم بخطة وزارة النقل للعام المالى الحالى ، وذلك بعد الحصول على موافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال زيارته لهيئة ميناء دمياط فى مايو الماضي.

وناقشت محافظ دمياط ،خلال الاجتماع الذى حضره اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة، وأحمد عثمان مستشار وزير النقل لمشروعات الموانئ بهيئة ميناء دمياط، وسلوى صالح رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، ورؤساء شركات المرافق، كافة المعوقات التى تواجه خطط التنفيذ، كما بحثت مع الجهات المعنية آلية استكمال الأعمال بما لا يتعارض مع مسارات شبكات المرافق بكل طريق.

وفى سياق متصل، تابعت محافظ دمياط أعمال صيانة ورفع كفاءة وازدواج طريق الميناء بطول 2.5 كم، كما ناقشت المحاور المُتعلقة بالمشروع، حيث وجهت بالتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لإيجاد حل بخصوص كابلات الكهرباء المتعارضة مع الأعمال بالمنطقة لتوسعة الطريق و ازدواجه.

ووجهت أيضاً بالتنسيق فيما بين الجهات المختلفة لإجراء المعاينات المطلوبة فى أسرع وقت ممكن، لتحديد مسارات المرافق، وذلك لاستكمال أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى و طريق دمياط / شربين المزدوج بطول 38 كم، حيث أكدت على ممثل جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير بوضع جداول زمنية تتضمن مواعيد الانتهاء من تنفيذ مسارات شبكات المرافق المدرجة بمبادرة "حياة كريمة" بمركز كفر الواقعة بقطاعات محددة بالطريق، حتى يتسنى تنفيذ أعمال رفع الكفاءة به، كما أكدت على التنسيق بين كافة الجهات للبدء فى أعمال رفع كفاءة بالمرحلة الأولى لطريقا 801 ومحور فارسكور.