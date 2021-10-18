محافظ بنى سويف يناقش تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف فئات الشباب

وخلال الاجتماع أكد محافظ بني سويف دعمه الكامل للبرنامج،محفزاً على أهمية التنوع في الموضوعات المستهدفة وأن تكون على نطاق أوسع تستهدف كافة فئات الشباب،مؤكداً على الدور الواضح والمميز الذي تقوم به وزارة الهجرة ، خاصة مع الاستفادة من كافة أوجه الشراكة والتعاون المثمر داخلياً وخارجياً،مثمناً الدور المحوري الذي تقوم بها الوكالة الألمانية للتنمية (giz) في أكثر من مشروع تنموي على أرض محافظة بني سويف.
كما كلف المحافظ نائبه "بلال حبش" بالتنسيق ودعم فريق العمل ووضع أهداف محددة للبرنامج يتم تنفيذها عبر خطوات وإجراءات عملية للبدء في تنفيذ البرنامج التدريبي في أقرب وقت ممكن.
وأكد المحافظ على أن هذا البرنامج يتسق مع إستراتيجية المحافظة التنموية التي تهدف للدفع بجهود الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الشخصية المصرية المتكاملة وإيجاد فرص أفضل وإتاحة آفاق أكثر تنوعاً أمام الشباب في مختلف المجالات.
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