محافظ القليوبية يتابع الحملة الميكانيكية بكفر الجزار ويوجه برفع كفائتها..صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية بكفر الجزار بمدينة بنها، لمتابعة سير العمل للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفائتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.

وتفقد المحافظ، المعدات والمركبات واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها، حيث وجه المحافظ برفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل والاهتمام بنظافتها والتخلص من مخزون السيارات القديمة المتهالكة.

الحملة الميكانيكية بقرية كفر الجزار



تفقد الحملة الميكانيكية ببنها