مجلس الوزراء السودانى يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن مجلس الوزراء السوداني سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الإثنين برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس المجلس، لبحث الوضع الراهن فى البلاد.

وكانت السلطات السودانية أعلنت أواخر الشهر الماضي عن إفشال محاولة انقلابية، وخرج آلاف السودانيين في عدة مدن سودانية مطالبين بمنع أي اتجاه لسيطرة الجيش على السلطة مجددا في السودان، وتنظيفه من عناصر الإخوان.

وأصدر حزب الأمة القومي بيانًا أمس الأحد حول الوضع السياسي الراهن وتطورات الأوضاع الانتقالية في السودان، مؤكدا موقفه الثابت تجاه استقامة ونجاح المرحلة الانتقالية عبر الأجندة الوطنية.

ودعا حزب الأمة القومي الشعب السوداني للتمسك بشعارات ثورته المجيدة، وكافة قوى الثورة والتغيير لغلق الطريق أمام قوى الردة والانقلابيين الشموليين من محاولات إجهاض المرحلة الانتقالية.