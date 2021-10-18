لحظة اشتعال النار فى دراجات بخارية أثناء تزويدها بالوقود فى الهند.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

سجلت كاميرا مراقبة في إحدى محطات التزويد بالوقود في الهند، حادثة مفزعة لاشتعال النار في دراجتين بخاريتين ونجا مستقليها بأعجوبة من الوفاة، وأظهرت اللقطات وقوف الدراجتين أمام مضخة البنزين وعندما بدأ تزويد أحد الدراجتين بالوقود اشتعلت النار فجأة في واحدة منهما، وامتدت النيران إلى الدراجة الأخرى.

لحظات مرعبة عاشها سائقا دراجة نارية في #الهند عندما اشتعلت إحدى الدراجتين أثناء تزودهما بالوقود#شاهد_سكاي pic.twitter.com/mfOIJ75jMd — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 18, 2021

وفور امتداد النيران من الدراجة الأولى إلى الثانية أسرع السائقين وجميع المتواجدين للهروب من محطة الوقود خوفا من حدوث انفجار نتيجة اشتعال النار، وأظهرت اللقطات المسجلة في الهند لحظات مرعبة عاشها سائقا الدراجة نارية عندما كانا يتزودان بالوقود، وأصيب الرجلان بإصابات محدودة لحريق وصل إلى الدراجة الثانية، وفقًا لما نشرته شبكة "سكاى نيوز".



النار تشتعل فى الدراجات البخارية



النار تشتعل فى الدراجة البخارية

ونجا السائقين بأعجوبة من امتداد النيران السريع في محطة الوقود، ولم تسجل اى اصابة خطيرة من جراء الحادث، مع عدم معرفة تفاصيل عن سبب اشتعال النار في الدراجات البخارية.



هروب السائقين من النار

وفى حادث حريق آخر، شهدت العاصمة الإيطالية روما، اندلاع حريق ضخم دمر ما لا يقل عن 30 حافلة اوائل الشهر الجاري، ونشرت شبكة "روسيا اليوم" لقطات مصورة عن هيئة الدفاع الإيطالية تبرز اشتعال النيران في السيارات المتوقفة دون معرفة السبب وراء حدوث الحريق.

وانتشرت فرق الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على حريق الحافلات المشتعلة فى شوارع روما، حيث تبين إن الحافلات المحترقة في الأصل كانت مركبات قديمة تعمل بغاز الميثان، ونجحت فرق الطوارئ فى السيطرة عل الحريق، وإخماد النيران قبل شروق الشمس.