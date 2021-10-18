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عميد إعلام القاهرة الأسبق: أبرز بصمات للجمهورية الجديدة المشروعات العملاقة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 11:01 م
عميد إعلام القاهرة الأسبق: أبرز بصمات للجمهورية الجديدة المشروعات العملاقة سامى عبد العزيز
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور سامى عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، أن مشروعات التنمية في  مصر تعتبر امتدادا لانتصارات أكتوبر، موضحا أن وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية اهتمت خلال الفترة الماضية بمشروعات التنمية التي دشنتها مصر، بجانب النشاط الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسى سياسيا واقتصاديا.

وأضاف عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن كل إنجاز يكشف وجها من أوجه الجمهورية الجديدة، موضحا أن مشروعات التنمية الكبرى تعد خط دولة وقيادة سياسية.

وتابع عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، أنه من ضمن البصمات التي تميز الجمهورية الجديدة بصمة المشروعات العملاقة ، لافتا إلى أن هناك 4 مشروعات مصرية دخلت موسوعة جينيس باعتبارها مشروعات عملاقة، مؤكدا أن مصر أصبحت شريك ولاعب أساسى فى كل الأحداث الدولية.

 


سامى عبد العزيز

مصر

مشروعات تنميه

اكسترا نيوز

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