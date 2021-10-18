ضبط 501 كجم حلوى المولد فاسدة بالمنيا و300 قطعة مجهولة المصدر بالنوبارية

المحافظات – ناصر جودة – حسن عبدالغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة "للطب الوقائي" تمكنت من تنظيم حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية خلال الفترة من 1 – 13 أكتوبر الجاري، حيث تم المرور على 191 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تم تحرير 80 مخالفة، وتنوعت المخالفات بين عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة لضبط منشأت غذائية تعمل بدون ترخيص و بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتنظيم حملات ميدانية للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق والمحال التجارية، تزامنا مع حلول المولد النبوي الشريف، للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين، بهدف إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط والحفاظ على سلامة الغذاء المقدم للمواطنين حرصا على سلامتهم وصحتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، أنه تم إعدام 1201 كيلو منها 700 كيلو أوعية مستخدمة في تصنيع حلوى المولد غير صالحة و501 كيلو حلوى مولد لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 280 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك.

فى اطار استعدادات محافظة البحيرة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة على المصانع والأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض منها ومطابقته للمواصفات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

كثفت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالبحيرة من حملاتها التفتيشية على مصانع ومنافذ بيع حلوى المولد النبوي الشريف ، حيث شنت إدارة مراقبة الأغذية حملة تفتيشيه موسعه بالاشتراك مع مكتب مراقبة الاغذية بغرب النوبارية استهدفت مصانع ومنافذ بيع الحلوى الموسمية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 300 قطعة حلوى موسمية مجهولة المصدر بدون بيانات تدل على تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية وغير مغلفة يحظر تداولها بأحد المحال في السوق التجاري وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحضر اللازم تحت تصرف النيابة.

وتحرير عدد 7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية واشتراطات صحية وعرض خارج حدود المحل وباعة جائلين بدون ترخي.، وشدد اللواء هشام آمنة على تكثيف و استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.