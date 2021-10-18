ضبط 10 أشخاص من بينهم 8 مصابين فى مشاجرتين بطما والمراغة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرتين مختلفتين الأولى بدائرة مركزالمراغة والثانية بدائرة مركز طما، تم ضبط طرفى المشاجرتين، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة، وتبين أن سبب المشاجرتين خلافات الجوار وخلاف على حد فاصل بالأرض الزراعية.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغين مختلفين بوقوع مشاجرتين الأولى بدائرة مركز شرطة المراغة بين طرف أول عامل مصاباً "بجرح قطعي شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسري، تم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وشقيقه مصاباً بسحجات متفرقة بالجسم، وبين "طرف ثان" عامل وشقيقه 20 سنة مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض " مطواة " تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها وأتهم الأول من الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة.

وجاء البلاغ الثانى بدائرة مركز شرطة طما شمال محافزة سوهاج بين طرف أول عامل مصاباً " بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسري " وعامل أخر مصاباً " جرح قطعي بالوجه واليد اليسري " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وموظف 00 مصاباً " جرح قطعي بالقدم اليمني ".

وبين طرف ثان عاملين أحدهما مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس "والثانى مصاباً " بسحجات بالظهر " وأخرين غير مصابين الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات علي حد فاصل بين أرضهما الزراعية تم تحرير محضرين بالواقعتين وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.