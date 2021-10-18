ضبط عاطل أشعل النيران بشقة زوجة شقيقه بسبب الميراث في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق داخل شقة بدائرة قسم ثان سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح، تم الدفع بسيارة إطفاء، وتبين أن سبب الحريق قيام عاطل بإشعال النيران بالشقة بسبب خلافات الميراث تم ضبط واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بدائرة القسم داخل شقة سكنية، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث القسم بنشوب الحريق بشقة ملك المدعوة سارة م م ع 25 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وتبين احتراق باب الشقة وأريكة وبسؤال المذكورة أتهمت شقيق زوجها المدعو هشام ض م م عاطل ويقيم بذات الناحية بإشعال النيران لوجود خلافات علي الميراث تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.