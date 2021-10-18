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ضبط راكب بحوزته 330 قرصا مدرجا بجداول المخدرات بمطار القاهرة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 12:29 ص
ضبط راكب بحوزته 330 قرصا مدرجا بجداول المخدرات بمطار القاهرة صورة ارشيفية
كتب أحمد مصطفى

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ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى راكب أوروبى من أصل مصرى بحوزته اقراص مدرجة بجداول المخدرات، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام، أستوقف وليد أحمد صبرى رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

 

قام أحمد محمد فوزى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من شرائط عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات، موضوعة داخل علب دواء باراسيتامول بين طيات الملابس بإجمالى 330 قرصا، أمر اسامة محمد دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى والذى احال الراكب للنيابة المختصة.

 

مطار القاهرة

جمرك الركاب

أقراص مخدرات

محاولة تهريب

أمستردام

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