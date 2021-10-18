صيدلة حلوان تقدم تدريبا على الصيدلة الإكلينيكية لصيادلة مستشفيات الصحة بالصعيد

كتب ـ محمد صبحى

نظمت أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني التابعة لوزارة الصحة بالتعاون مع كلية الصيدلة جامعة حلوان تدريب للصيادلة العاملين بمستشفيات وزارة الصحة في محافظات الصعيد، يأتي مشاركة كلية الصيدلة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

واستضاف المركز الإقليمي للتدريب بسوهاج والتابع لوزارة الصحة التدريب المقدم لصيادلة مستشفيات وزارة الصحة، وحضر التدريب نحو 70 صيدليا من أسيوط وسوهاج وقنا ونجع حمادى، حيث شكل التدريب أساسيات تصميم وحدة صيدلة إكلينيكية داخل المستشفيات وتطرق إلى أهم التحديات في تطبيق بروتوكولات العلاج المختلفة، ويأتي هذا التدريب في إطار استعدادات محافظات الصعيد للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد قدم التدريب دكتور محمد مبارز أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة حلوان.

وقال الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، فى بيان، إن جامعة حلوان تحرص على المشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية مثل منظومة التأمين الصحي الشامل وكذا المشاركة في مشروعات تنمية الصعيد تأكيدا على دور الجامعة في تنفيذ سياسات الدولة والتي تهدف لخدمة المواطن ورفع مستوي معيشته.

وأضاف الدكتور سامح سرور أن هذا التدريب يعد استكمالا للتعاون المشترك بين الكلية وأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر والذي بدأ بتنفيذ برنامج تدريبي علي الصيدلة الإكلينيكية لصيادلة الوزارة وتتفيذا لخطة الكلية الاستراتيجية في التعاون الوثيق مع الجهات الخدمية مثل وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها وحرص الكلية علي تقديم التعليم المستمر لخريجي كليات الصيدلة من جميع الفئات.