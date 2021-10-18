زيادة ثروات 70% من مليارديرات أمريكا 2.1 تريليون دولار خلال كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

ارتفعت ثروة المليارديرات الأمريكيين بنسبة 70% خلال وباء كورونا باجمالى 2.1 تريليون دولار فى أكثر من عام بقليل وفقًا لمجلة فوربس.

تُظهر بيانات فوربس التى حللتها منظمة أمريكيون من أجل العدالة الضريبية (ATF) ومعهد دراسات السياسة بشأن عدم المساواة (IPS) زيادة قدرها 3 تريليونات دولار تقريبًا من 18 مارس 2020 إلى 15 أكتوبر 2021.

وفى الوقت نفسه، تظهر البيانات أن عدد المليارديرات فى الولايات المتحدة نما من 614 إلى 745 خلال نفس الفترة.

ووفقا للتحليل تم تحقيق أكبر المكاسب المالية، من قبل ايلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا وجيف بيزوس الرئيس التنفيذى السابق لشركة امازون.

ارتفع صافى ثروة ماسك بنحو 751 فى المائة - 184 مليار دولار - بينما ارتفع صافى ثروة بيزوس بأكثر من 70 فى المائة من 113 مليار دولار إلى 192.2 مليار دولار.

وجد تحقيق لـ ProPublica فى يونيو أن أكثر من عشرين من الأمريكيين الأكثر ثراء دفعوا "معدل ضرائب حقيقي" أقل من 4٪ بين عامى 2014 و 2018.

قارن ما يسمى بـ "معدل الضريبة الحقيقي" فى ProPublica ضرائب الدخل الفيدرالية التى يدفعها الأمريكيون الأكثر ثراءً بمدى زيادة صافى ثروتهم خلال نفس الإطار الزمنى فى قائمة فوربس للأثرياء.

وقالت فوربس إن أغنى 25 شخصًا فى الولايات المتحدة، الذين ارتفع صافى ثروتهم الجماعية بمقدار 400 مليار دولار خلال فترة الخمس سنوات، دفعوا نسبة 3.4 فى المائة من الضرائب.