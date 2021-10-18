زى النهارده.. مأمور مدينة نصر بـ"اعتصام رابعة" يؤكد: الفض بدأ بخراطيم المياه

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 4 سنوات، يوم 17 أكتوبر 2017، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تستمع لأقوال الشهود، فى محاكمة محمد بديع، محمد البتاجى، 737 آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة".

وخلال تلك الجلسة التى عقدت صباح يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول، الذى قال بعد حلف اليمن، إنه كان يشغل منصب مأمور قسم أول مدينة نصر إبان أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وعن سؤال المحكمة حول معلوماته عن يوم الفض، أكد الشاهد أنه صدر قرار من النائب العام بضبط الجرائم التى وقعت بميدان رابعة العدوية، وبدأ فض الاعتصام بخراطيم المياه لتفريق المعتصمين ولكن المعتصمين قاموا بإطلاق النار على قوات الشرطة، ما جعل القوات الخاصة تتدخل للتصدى لمطلقى النار.

وأضاف الشاهد أنه كان متواجد بديوان القسم يوم فض الاعتصام، وأثناء عملية الفض حاولت مجموعات من المتواجد فى الاعتصام اقتحام ديوان القسم وقاموا بحرق بعض سيارات الشرطة المتواجدة أمام القسم وتم القبض على بعضهم.

وعن سؤال المحكمة حول سقوط ضحايا من قوات القسم أكد الشاهد أن بعض الضباط من رجال العمليات الخاصة استشهدوا أثناء الفض، وعن كيفية إدخال المعتصمين للأسلحة النارية إلى داخل الاعتصام أكد الشاهد أن الأسلحة متواجدة فى الاعتصام قبل الفض، فالاعتصام بدأ بتاريخ 26 يونيه 2013 ، وعن نوع الأسلحة المضبوطة أكد أنه تم تحريز أسلحة آلية وخرطوش تم ضبطها بالاعتصام ومع المعتصمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.