اليوم السابع
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رواده من كل مكان.. احتفال المصريين بذكرى المولد النبوى بقرية قمبش ببنى سويف

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 11:00 م
رواده من كل مكان.. احتفال المصريين بذكرى المولد النبوى بقرية قمبش ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف لرصد إحتفالات المصريين بذكرى المولد النبوي الشريف.
 
ورصد اليوم السابع الاحتفالات المقامة داخل قرية قمبش فى ذكرى المولد النبوى الشريف ، حيث توافد المئات من أهالى القرى والمراكز التابعة لمحافظة بنى سويف بالإضافة إلى بعض الزوار من  خارج المحافظة ، للاحتفال بالليلة الختامية للمولد المقامة داخل القرية وامتلى الشارع الرئيسي بالقرية بالباعة من بائعى الحلوى والهدايا حيث توافد المواطنين عليهم  .
 
 

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