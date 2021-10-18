اليوم السابع
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خلال ساعات.. سماع الشهود بمحاكمة 10 متهمين بقتل وترويع مواطنين فى المطرية

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 03:00 ص
خلال ساعات.. سماع الشهود بمحاكمة 10 متهمين بقتل وترويع مواطنين فى المطرية المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس - سليم على

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تستمع الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الإثنين، إلى أقوال الشهود في محاكمة 10 أشخاص، على خلفية اتهامهم بقتل شخصين اثنين وترويع المواطنين فى منطقة المطرية.

 

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.


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