اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 12:45 ص
أكرم القصاص
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حلم الرشاقة دون رياضة أو حرمان بـ7 خطوات.. إنفوجراف

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 12:00 ص
حلم الرشاقة دون رياضة أو حرمان بـ7 خطوات.. إنفوجراف حلم الرشاقة دون رياضة أو حرمان بـ 7 خطوات

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صعوبة كبيرة يواجهها مرضى السمنة والوزن الزائد، فى خسارة وزنهم واتباع نظام غذائي صارم ينجح فى تحقيق حلم الرشاقة وحرق الدهون العنيدة، لكن يظل الأصعب من ذلك هو ممارسة الرياضة بانتظام، للحصول على نتائج سريعة فى رحلة إنقاص الوزن. 
 
ووفق تقرير نشر فى موقع Healthline، كشف عن بعض الخطوات، التى إذا تم اتباعها ستنجح فى تحقيق هدفك فى إنقاص وزنك والحصول على نتيجة سريعة، دون ممارسة الرياضة الشاقة. 
 
ومن أبرز النصائح الغذائية التى تمكنك من استعادة رشاقتك دون ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، نستعرضها فى الإنفوجراف التالى فى 7 خطوات:
 
حلم الرشاقة دون رياضة أو حرمان بـ 7 خطوات
حلم الرشاقة دون رياضة أو حرمان بـ 7 خطوات

 


ريجيم بدون رياضة

الدايت

الريجيم

خسارة الوزن

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