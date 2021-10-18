اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 02:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جوتيريش يحذر من احتمالية ظهور سلالات جديدة من كورونا نتيجة التوزيع غير العادل للقاحات

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 11:17 ص
جوتيريش يحذر من احتمالية ظهور سلالات جديدة من كورونا نتيجة التوزيع غير العادل للقاحات جوتيريش
نيويورك (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، من احتمالية استمرار ظهور سلالات جديدة متحورة من فيروس كورونا نتيجة التوزيع غير العادل للقاحات المضادة بين دول العالم.

وقال جوتيريش، فى تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعى، إن: "عدم المساواة فى توزيع اللقاحات يسمح لسلالات كوفيد-19 بالتطور والانطلاق، مما يحكم على العالم بمزيد من الوفيات ويطيل أمد التباطؤ الاقتصادي".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يمكن تحقيق انخفاض مستدام فى عدد الحالات فى أى بلد إلا من خلال نهج "منسق ومنصف" تجاه توزيع اللقاحات.

ومنذ بداية الوباء، سجلت منظمة الصحة العالمية ما يقرب من 240 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 4.8 مليون حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

 


جوتيريش

الامم المتحده

فيروس كورونا

لقاحات كورونا

الصحه العالميه

منظمه الصحه العالميه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة