جوتيريش يحذر من احتمالية ظهور سلالات جديدة من كورونا نتيجة التوزيع غير العادل للقاحات

نيويورك (أ ش أ)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، من احتمالية استمرار ظهور سلالات جديدة متحورة من فيروس كورونا نتيجة التوزيع غير العادل للقاحات المضادة بين دول العالم.

وقال جوتيريش، فى تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعى، إن: "عدم المساواة فى توزيع اللقاحات يسمح لسلالات كوفيد-19 بالتطور والانطلاق، مما يحكم على العالم بمزيد من الوفيات ويطيل أمد التباطؤ الاقتصادي".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يمكن تحقيق انخفاض مستدام فى عدد الحالات فى أى بلد إلا من خلال نهج "منسق ومنصف" تجاه توزيع اللقاحات.

ومنذ بداية الوباء، سجلت منظمة الصحة العالمية ما يقرب من 240 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 4.8 مليون حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.