جامعة الأزهر فرع أسيوط تقيم الاحتفال السنوي بمناسبة المولد النبوي.. لايف وصور

نظم فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي برئاسة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية اللغة العربية بأسيوط ، بمشاركة السيد اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط وفضيلة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط وفضيلة الدكتور محمود مهني نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء وعدد من القيادات الشعبية والأمنية وعلماء الأزهر ورجال الدين المسيحي وقيادات جامعة أسيوط و عمداء كليات الفرع ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفى كلمته نقل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر للحضور، ورحب وهنأ الجميع بذكرى المولد الشريف وإنتصارات أكتوبر المجيدة، ففى هذا اليوم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله بخير الشمائل وأيده بالنصر.

ثم استمع الحضور لابتهال ديني من الشيخ يسري عبدالرحمن والطالبة رحاب خالد عثمان بالفرقة الثانية بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، لاقى استحسان الحضور.

وأضاف الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط بعد نقل تحيات فضيلة الأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو ميلاد أعظم من عرفته البشرية، وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كما وصفته السيدة عائشة رضي الله. كان المثل الأعلى فى الرحمة والشفقة على الجميع، فهو المعصوم من الصغائر قبل الكبائر.

ثم شاهد الحضور فيلما وثائقيا لمشاهد نادرة لحرب أكتوبر والعبور العظيم ، والذي يظهر شجاعة وقوة الجندي المصري وبراعته.

وفى كلمته الموجزة شكر اللواء عصام سعد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي على حسن الاستقبال والضيافة، معربا عن فخره بوجوده فى جامعة الأزهر حصن الدين، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه.

وكان الختام كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مهني نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء الذي عدد فضائل النبي صلي الله عليه وسلم.

كما تحدث عن فضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لجيش مصر قائلا: "تكون فتنة أسلم من فيها الجند الغربي " وهم جنود مصر الذين هم فى رباط إلى يوم الدين.

ثم قدم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي درع الجامعة التذكاري للواء عصام سعد لمحافظ أسيوط ولمدير المخابرات الحربية و الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ولفضيلة الدكتور على عبد الحافظ مدير المنطقة الأزهرية المركزية بأسيوط والأنبا عاموس ممثل الكنيسة المصرية و الدكتور منصور غباشي رئيس جامعة سفنكس وللدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية بأسيوط والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية بأسيوط والدكتور خلف عمار مدير الوعظ والإرشاد بأسيوط و أحمد الإدفاوي مدير العلاقات العامة بمحافظة أسيوط وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة والدكتور صلاح مناع عميد كلية اللغة العربية بأسيوط السابق، والدكتور محمود مهني نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وعضو هئية كبار العلماء وعدد من الصحفيين ولفريق العلاقات العامة بفرع الجامعة.