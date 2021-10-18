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تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 10:40 ص
تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (8) سفن وتم تداول (8000) طن بضائع و(339) شاحنة.
 
وشملت حركة الواردات (1500) طن بضائع و(69) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (6500) طن بضائع و(270) شاحنة .
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر السفينة بوسيدون إكسبريس فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة.
 
كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وعمان واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Dodo وعلى متنها 424 سيارة قادمة من جدة.

 


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