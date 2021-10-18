تحقيقات النيابة: لص المساكن بالجمالية اعتاد الإجرام ويتعاطى المخدرات

كتب: سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهم بسرقة المساكن فى منطقة الجمالية، له معلومات جنائية سابقة واعتاد ارتكاب مثل تلك الجرائم، وضبط بحوزته مخدر البودر بقصد التعاطى.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة وتعاطى المواد المخدرة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل -كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة حقيبة ملابس من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبالفحص تبين وجود آثار عنف بباب المحل وبعثرة بمحتويات المحل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها.

وبتطوير مناقشته أقر بأنه ارتكب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأكد التصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميلته "سيئة النية" - "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها (2 شاشة عرض- كمية من مخدر البودر- مبلغ مالى).

بمواجهتها بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدتها، واعترفت بحيازتها للمواد المخدر بقصد التعاطى وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.