انعقاد اجتماع لجنة القيود الفنية على التجارة بجامعة الدول العربية

بيشوى رمزى

بدأت اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع التاسع للجنة القيود الفنية على التجارة، برئاسة دولة الكويت، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث من المقرر أن تستمر أعمال الاجتماع 3 أيام.

واستعرض الاجتماع الملاحظات الواردة للأمانة العامة من جمهورية العراق ودولة الكويت، حول مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتهدف الجامعة العربية من وراء هذا الملحق العمل على تعزيز التجارة في السلع بين الدول العربية بما يؤدى إلى الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات والعمل على إيجاد إطار عربي لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالقيود الفنية على التجارة لتعزيز التبادل التجارى بين الدول العربية.