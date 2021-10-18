اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات فى حادث الدائرى الأوسطى بالبدرشين

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 09:26 ص
النيابة تطلب التحريات فى حادث الدائرى الأوسطى بالبدرشين حادث تصادم- أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع شخصين وإصابة آخرين، في حادث تصادم على الطريق الدائرى الأوسطى بمنطقة البدرشين.

وصرحت النيابة بدفن ضحايا الحادث واستعلمت عن حالة المصابين، وأمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث وعرضها على مهندس فنى لفحصها، كما كشفت التحقيقات أن حادث تصادم وقع بين سيارة نقل ثقيل وأخرى أجرة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين لتلقي العلاج، كما يعمل رجال المرور على رفع آثار وحطام الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها.


حادث تصادم

الدائرى الأوسطى

البدرشين

انقلاب سيارة

أخبار المرور

حادثة البدرشين

حادثة الطريق الأوسطى

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