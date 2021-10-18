اليوم السابع
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اللجنة الاستشارية لـ"FDA "توصى بالموافقة على جرعة معززة من لقاح جونسون

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 03:05 م
اللجنة الاستشارية لـ"FDA "توصى بالموافقة على جرعة معززة من لقاح جونسون الجرعة المعززة من لقاح جونسون
كتبت أمل علام

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توصي اللجنة الاستشارية لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، بالموافقة على جرعة معززة من لقاح جونسون لجميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فما فوق بعد شهرين من الجرعة الأولى.

صوتت اللجنة الاستشارية لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، بالإجماع على التوصية بالموافقة على لقطات معززة للفيروس كورونا من لقاح Johnson.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستكون الجرعة المعززة للقاح كورونا المعزز متاحة لجميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، ويتم إعطاؤهم بعد شهرين من الجرعة الأولى، يأتي ذلك بعد يوم من التوصية بجرعات معززة من لقاحات موديرنا للموافقة عليها ولكن فقط للفئات المعرضة للخطر مثل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر.

في الشهر الماضي، أصدرت شركة جونسون  بيانات تظهر أن جرعة معززة من لقاح كورونا كانت واقية بنسبة 94% ضد الأمراض الشديدة مقارنة بـ 70% لجرعة واحدة.

صوتت لجنة استشارية لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية(FDA)  بالإجماع على التوصية بالموافقة على الجرعات المعززة من لقاح كورونا من شركة جونسون، وقالت الصحيفة، إنه تم الموافقة على المعززات لجميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر وسيتم إعطاؤهم بعد شهرين من الجرعة الأولى.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من توصية اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة بالموافقة على التعزيزات للقاح موديرنا.

ومع ذلك، فإن الجرعات الثالثة من Moderna موصى بها فقط لمن هم في سن 65 وما فوق أو معرضين لخطر كبير بسبب الظروف الأساسية أو وظائفهم.

يأتي التصويت بعد أن أعلنت شركة Johnson الشهر الماضي أن جرعة معززة من لقاح كورونا الخاص بها تحمي بشكل كبير من الأمراض الشديدة.

في الشهر الماضي، قالت شركة جونسون إن الجرعة الثانية التي أُعطيت بعد حوالي شهرين من الأولى زادت الفعالية إلى 94% ضد الأمراض التي تظهر عليها الأعراض، يقارن هذا بنسبة 70% من الحماية التي يتم ملاحظتها بجرعة واحدة.

 

 

 

 

 

 


كورونا

لقاح جونسون

لقاح جونسون لفيروس كورونا

الجرعة المعززة من لقاح كورونا

جرعة لقاح جونسون المعززة

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