الطرق الصوفية: اقتصار الاحتفال بالمولد النبوى على أمسية دينية بمسجد الحسين

كتب ـ لؤى على

أكدت المشيخة العامة للطرق الصوفية فى بيان لها منذ قليل، اقتصار احتفال المجلس الأعلى للطرق الصوفية على أمسية دينية بمسجد سيدنا الحسين غدا الثلاثاء عقب صلاة العشاء بحضور لفيف من القيادات الدينية والمسئولين.



وأكدت في بيانها عدم وجود موكب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف لهذا العام، وذلك بسبب استمرار جائحة كورونا حيث تؤكد المشيخة العامة على اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على المواطنين، وتهيب المشيخة بأعضاء الطرق الصوفية الالتزام بالاجراءات للحفاظ على سلامتهم.



جدير بالذكر، أنه تقام فعاليات المولد داخل مسجد الإمام الحسين فقط، وذلك بتنظيم آمسية دينية يشارك فيها عدد كبير من شيوخ وعلماء الطرق الصوفية احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.



واختتم بيان المشيخة: "الطرق الصوفية حريصة أشد الحرص على مريديها وأتباعها، حيث تهدف بالأساس للحفاظ عليهم من هذه الجائحة لذلك سيقتصر الاحتفال على الفعالية الدينية بمسجد الإمام الحسين فقط".

