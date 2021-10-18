اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 02:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الروسية تعتقل طالبا أطلق النار بمدرسة فى قرية قرب بيرم

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 11:40 ص
الشرطة الروسية تعتقل طالبا أطلق النار بمدرسة فى قرية قرب بيرم الشرطة الروسية - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وسائل إعلام روسية بأن طالبا قام بإطلاق النار في مدرسة بقرية تقع قرب مدينة بيرم الواقعة شرق روسيا دون وقوع إصابات، وتم اعتقال الطالب من قبل السلطات المختصة.

وحسب موقع روسيا اليوم، بدأ طالب في الصف السادس بإطلاق النار على مدرسة بالقرب من بيرم.

وقالت المصادر، إن مراهقا يبلغ من العمر 12 عاما أحضر معه سلاحا ناريا من نوع "سايجا" إلى المدرسة في قرية سارس وأطلق عدة طلقات منه.

وبحسب ما ورد لم يصب أحد بأذى. واعتقلت الشرطة الطالب المسلح، ويجري التحقيق في الحادث.

ونشرت الداخلية، بيانا رسميا ورد فيه "اليوم، في حوالي الساعة 8:00 تقريبا، تلقى قسم الشرطة في منطقة مدينة Oktyabrsky في إقليم بيرم رسالة مفادها أن قاصرا أطلق رصاصتين في المدرسة من سلاح باتجاه الحائط والسقف. لم يصب أحد نتيجة الحادث.وتم اعتقال المراهق. وتبين أنه تلميذ بالصف السادس في هذه المدرسة. دوافع فعله ومصدر اقتناء السلاح يجري التحقق فيها".

وذكرت وسائل إعلام أن شظايا الزجاج المكسور عقب إطلاق النار أصابت طالبا يبلغ من العمر 11 عاما، تم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.

ووفق بيان موقع رسمي تابع للمنطقة، يجري التحقيق في قضايا تخص السلامة الأمنية والرقابة الأمنية في المؤسسة التعليمية وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسة التعليمية.

وذكرت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن التلميذ أقدم على فعلته بعد مضايقات واستفزازات كان يتعرض لها باستمرار من قبل تلميذة في المدرسة.

 


روسيا

الشرطة الروسية

اطلاق نار

طالب

مدينة بيرم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة