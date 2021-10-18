الشرطة الروسية تعتقل طالبا أطلق النار بمدرسة فى قرية قرب بيرم

وكالات

أفادت وسائل إعلام روسية بأن طالبا قام بإطلاق النار في مدرسة بقرية تقع قرب مدينة بيرم الواقعة شرق روسيا دون وقوع إصابات، وتم اعتقال الطالب من قبل السلطات المختصة.

وحسب موقع روسيا اليوم، بدأ طالب في الصف السادس بإطلاق النار على مدرسة بالقرب من بيرم.

وقالت المصادر، إن مراهقا يبلغ من العمر 12 عاما أحضر معه سلاحا ناريا من نوع "سايجا" إلى المدرسة في قرية سارس وأطلق عدة طلقات منه.

وبحسب ما ورد لم يصب أحد بأذى. واعتقلت الشرطة الطالب المسلح، ويجري التحقيق في الحادث.

ونشرت الداخلية، بيانا رسميا ورد فيه "اليوم، في حوالي الساعة 8:00 تقريبا، تلقى قسم الشرطة في منطقة مدينة Oktyabrsky في إقليم بيرم رسالة مفادها أن قاصرا أطلق رصاصتين في المدرسة من سلاح باتجاه الحائط والسقف. لم يصب أحد نتيجة الحادث.وتم اعتقال المراهق. وتبين أنه تلميذ بالصف السادس في هذه المدرسة. دوافع فعله ومصدر اقتناء السلاح يجري التحقق فيها".

وذكرت وسائل إعلام أن شظايا الزجاج المكسور عقب إطلاق النار أصابت طالبا يبلغ من العمر 11 عاما، تم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.

ووفق بيان موقع رسمي تابع للمنطقة، يجري التحقيق في قضايا تخص السلامة الأمنية والرقابة الأمنية في المؤسسة التعليمية وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسة التعليمية.

وذكرت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن التلميذ أقدم على فعلته بعد مضايقات واستفزازات كان يتعرض لها باستمرار من قبل تلميذة في المدرسة.