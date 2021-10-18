الرى: إزالة 8 آلاف حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية

كتبت أسماء نصار

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في إطار حملات موسعة لإزالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر.



وتبلغ أعداد الإزالات المستهدفة حوالى 165 ألف حالة بمساحة 19.40 مليون متر مربع تقريبا، وقد تم حتى تاريخه إزالة 7983 حالة بمساحة 1.70 مليون متر مربع تقريبا، ليصبح إجمالى أعداد الإزالات المتبقية حوالى 157 ألف حالة إزالة بمساحة 17.70 مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.



كما تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، وأعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة ، حيث شمل المشروع ترع بأطوال 9521 كيلومتر حتى تاريخه ، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل 2910 كيلومتر.



كما تم طرح مساقى بأطوال 466 كيلومتر، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 26 كيلومتر، وجارى العمل في باقى الأطوال.