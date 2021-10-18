الداخلية تشن حملات على سائقى الحافلات المدرسية بـ 10 محافظات

كتب عبد الرحمن سيد

وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لفحص سائقى الحافلات المدرسية بمختلف محافظات الجمهورية بنطاق 10 مديريات أمن لـ13 مدرسة وتبين سلبية جميع العينات.

وفى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس، وذلك من خلال حملات مُكبرة على مستوى الجمهورية لفحصهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أرواح طلبة المدارس.

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة مكبرة لفحص سائقى الحافلات المدرسية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية .. وقد أسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية - الشرقية – الغربية – السويس – بنى سويف – البحر الأحمر) عن المرور على 13 مدرسة بإجمالى فحص 205 حالة، وتبين سلبية جميع عينات السائقين.

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال فحص قائدى الحافلات المدرسية للحفاظ على أرواح الطلاب.