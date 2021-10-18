التموين: ميكنة مخازن الجملة والمجمعات الاستهلاكية ساهم فى حوكمة تداول السلع

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين و التجارة ‏الداخلية، أنه تمت ميكنة كل مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة "العامة – المصرية" لمتابعة الوارد والمنصرف من السلع، ‏وأن ميكنة الــ 1500 مخزن التابعين لشركتي الجملة ‏ساهم في معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن والتدخل حال نقص اي ‏سلعة بضخها بتلك المخازن.



وأشار المصيلحي إلى أن الميكنة جاءت ‏بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏للوصول إلى الشفافية في التعامل مع السلع والتأكد من وصول سلع ‏منظومة الدعم لمستحقيها، وأن النظام الورقي في صرف السلع بالمخازن قد انتهي تماماَ بعد استكمال ‏منظومة الميكنة بالمخازن.



وأضاف أن كل مخازن الشركتين قد تم ‏تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلي لإدخال السلع الموردة والسلع المنصرفة لمنافذ صرف السلع التموينية، كما أن خطة ميكنة مخازن ‏الجملة جاءت متزامنة مع خطة ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات ‏الجمهورية لحوكمة سلاسل إمداد هذه السلع التعامل، وأن ميكنة مخازن الجملة ساهمت في ‏إجراء أنظمة الجرد السنوي لكل السلع بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية ‏بشفافية تامة.





من جانبه، قال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، إن شركات المجمعات الاستهلاكية "النيل – الأهرام – ‏الإسكندرية "للمجمعات الاستهلاكية بدأت هي الأخرى في تفعيل إجراءات الميكنة ‏صرف السلع لمنافذ جمعيتي وتم الانتهاء من النظام الورقي تماماَ في بعض الشركات، و أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التي عممت التجربة لصرف ‏الاستعاضات الكترونياَ حسب ربط صاحب كل منفذ، وأن باقي ‏الشركات " الأهرام – الإسكندرية " للمجمعات الاستهلاكية قاربت علي ‏انتهاء المنظومة.