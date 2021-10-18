التموين: ميكنة مخازن الجملة والمجمعات الاستهلاكية ساهم فى حوكمة تداول السلع

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أنه تمت ميكنة كل مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة "العامة – المصرية" لمتابعة الوارد والمنصرف من السلع، وأن ميكنة الــ 1500 مخزن التابعين لشركتي الجملة ساهم في معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن والتدخل حال نقص اي سلعة بضخها بتلك المخازن.
وأشار المصيلحي إلى أن الميكنة جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول إلى الشفافية في التعامل مع السلع والتأكد من وصول سلع منظومة الدعم لمستحقيها، وأن النظام الورقي في صرف السلع بالمخازن قد انتهي تماماَ بعد استكمال منظومة الميكنة بالمخازن.
وأضاف أن كل مخازن الشركتين قد تم تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلي لإدخال السلع الموردة والسلع المنصرفة لمنافذ صرف السلع التموينية، كما أن خطة ميكنة مخازن الجملة جاءت متزامنة مع خطة ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات الجمهورية لحوكمة سلاسل إمداد هذه السلع التعامل، وأن ميكنة مخازن الجملة ساهمت في إجراء أنظمة الجرد السنوي لكل السلع بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية بشفافية تامة.
من جانبه، قال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إن شركات المجمعات الاستهلاكية "النيل – الأهرام – الإسكندرية "للمجمعات الاستهلاكية بدأت هي الأخرى في تفعيل إجراءات الميكنة صرف السلع لمنافذ جمعيتي وتم الانتهاء من النظام الورقي تماماَ في بعض الشركات، و أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التي عممت التجربة لصرف الاستعاضات الكترونياَ حسب ربط صاحب كل منفذ، وأن باقي الشركات " الأهرام – الإسكندرية " للمجمعات الاستهلاكية قاربت علي انتهاء المنظومة.
التموين: ميكنة مخازن الجملة والمجمعات الاستهلاكية ساهم فى حوكمة تداول السلعالإثنين، 18 أكتوبر 2021 11:12 ص
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أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أنه تمت ميكنة كل مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة "العامة – المصرية" لمتابعة الوارد والمنصرف من السلع، وأن ميكنة الــ 1500 مخزن التابعين لشركتي الجملة ساهم في معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن والتدخل حال نقص اي سلعة بضخها بتلك المخازن.
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