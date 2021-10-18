اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 05:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 133 حالة تعد على 13 ألفا و803 أمتار مبانٍ و8 أفدنة بالشرقية

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:18 م
إزالة 133 حالة تعد على 13 ألفا و803 أمتار مبانٍ و8 أفدنة بالشرقية جانب من الإزالة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتى أسفرت عن إزالة 133 حالة تعدى على مساحة 13 ألف و803 متر مبانى و8 فدان بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة 96 حالة تعدى بالبناء المخالف بمساحة 13 ألف و803 متر مبانى وإزالة 37 حالة تعدى بالبناء المخالف على الارض الزراعية بمساحه 8 فدان و1 قيراط و21 سهم بمراكز (ههيا - أولاد صقر - فاقوس - الحسينية - كفر صقر - أبو كبير - الابراهيمية - الزقازيق - مشتول السوق - بلبيس ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.


ازاله تعديات

املاك دوله

اراضى زراعيه

محافظه الشرقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة