إزالة 133 حالة تعد على 13 ألفا و803 أمتار مبانٍ و8 أفدنة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتى أسفرت عن إزالة 133 حالة تعدى على مساحة 13 ألف و803 متر مبانى و8 فدان بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة 96 حالة تعدى بالبناء المخالف بمساحة 13 ألف و803 متر مبانى وإزالة 37 حالة تعدى بالبناء المخالف على الارض الزراعية بمساحه 8 فدان و1 قيراط و21 سهم بمراكز (ههيا - أولاد صقر - فاقوس - الحسينية - كفر صقر - أبو كبير - الابراهيمية - الزقازيق - مشتول السوق - بلبيس ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.