أبو المجد مديراً لمستشفى كفر الشيخ العام

قررت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة فى كفر الشيخ، تكليف الدكتور وائل أبو المجد محمد أبو المجد من الدرجة الأولى التخصصية من المجموعة النوعية لوظائف الطب البشرى للقيام بتسيير أعمال مدير مستشفى كفر الشيخ العام لمدة ثلاثة أشهر تحت الاختبار والتقييم بصفة مؤقتة أو لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة عن طريق الإعلان طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية أيهمـا أقـرب واتخاذ كافة إجراءات شغل هذه الوظيفة بالطرق القانونية طبقا للقانون.

وجاء ذلك القرار لصالح حسن سير العمل واستقراره حالياً وللصالح العام، على أن يُنفـذ من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك من تعليمات بهذا الشأن وذلك لصالح العمل وانتظامه.

جدير بالذكر أن الدكتور وائل أبو المجد، كان يشغل منصب مدير عام مستشفى سيدى غازى المركزى، ومن المشهود لهم بالكفاءة الطبية والإدارية.