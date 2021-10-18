اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 05:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

آلاف يحيون المولد النبوى فى شوارع قنا.. مسيرة شعبية ضخمة فى محبة رسول الله

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:31 م
آلاف يحيون المولد النبوى فى شوارع قنا.. مسيرة شعبية ضخمة فى محبة رسول الله جانب من الاحتفال
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفل الآلاف من أبناء مركز نقادة جنوب محافظة قنا، بالمولد النبوي الشريف في مسيرة ضخمة بشوارع المدينة، انطلقت من شارع الشيخ حسين مرورا بشوارع المدينة. 
 
شهدت المسيرة حمل الأهالي للشوم والعصا اللافتات وترديد عبارات يا حبيبي يارسول الله وإلا رسول الله، وسط حضور من الشباب وكبار السن والفتيات أيضا، وحضر عدد من الأهالي بالجمل والحصان تخليدا لمراسم الاحتفال على مدار السنوات الماضية 
 
ووزع عدد  الأهالي من المسلمين والمسيحيين بالمدينة الحلوى على المشاركين في المسيرة كمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي، وهي عادة تتواجد في كل عام. 
 
 
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

الاحتفال بالمولد النبوى في قنا
الاحتفال بالمولد النبوى في قنا

 


مسيرة بشرية

احتفال المولد

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف يحتفل المسلمون حول العالم بذكرى المولد النبوى الشريف؟.. حلوى خاصة وألوان ودفوف ومدائح وأغانٍ فى حب الرسول.. أطباق"عصيدة الزقوقو" فى تونس و"الطُمينة" بالجزائر وطهو الكارى بإندونيسيا.. صور

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:00 م

بهذه الكلمات هنأ نجوم الفن الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوى الشريف

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 03:30 م

عروسة وحصان.. خبير أثرى يقدم أصول الاحتفال بـ المولد النبوي

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 03:00 م

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 01:53 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة