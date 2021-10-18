آلاف يحيون المولد النبوى فى شوارع قنا.. مسيرة شعبية ضخمة فى محبة رسول الله

قنا صابر سعيد

احتفل الآلاف من أبناء مركز نقادة جنوب محافظة قنا، بالمولد النبوي الشريف في مسيرة ضخمة بشوارع المدينة، انطلقت من شارع الشيخ حسين مرورا بشوارع المدينة.

شهدت المسيرة حمل الأهالي للشوم والعصا اللافتات وترديد عبارات يا حبيبي يارسول الله وإلا رسول الله، وسط حضور من الشباب وكبار السن والفتيات أيضا، وحضر عدد من الأهالي بالجمل والحصان تخليدا لمراسم الاحتفال على مدار السنوات الماضية

ووزع عدد الأهالي من المسلمين والمسيحيين بالمدينة الحلوى على المشاركين في المسيرة كمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي، وهي عادة تتواجد في كل عام.