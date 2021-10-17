هيلارى وابنتها يزوران بيل كلينتون فى مستشفى إيرفاين خلال فترة تعافيه.. صور

كتب إيهاب محمد

زارت هيلارى كلينتون، وابنتها تشيلسى، زوجها الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، بيل كلينتون، الذى يتعافى فى مستشفى إيرفاين الطبي بكاليفورنيا، من عدوى في المسالك البولية تطورت إلى تعفن فى الدم، وفقا لما نشره موقع "فوكس نيوز".



التقرير وفقا لفوكس نيوز

وقال التقرير: "شوهدت هيلارى وابنتها يدخلان المستشفى ومعهما رفقة، ومن المتوقع أن يخرج كلينتون من المستشفى قريبا"، يأتى هذا فيما قالت إينجيل أورينا، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إنه من المتوقع خروجه من المستشفى، اليوم الأحد.



هيلارى كلينتون فور وصولها المستشفى

وأضافت أورينا - في بيان - أن كلينتون يواصل التحسن بصورة رائعة، وسيظل بالمستشفى لتلقي بعض المضادات الحيوية ومتابعة حالته قبل السماح له بالخروج، وكان بيان مشترك في 15 أكتوبر الجارى، من الدكتور ألبش أمين، رئيس الطب فى مركز إيرين الطبى، ود. ليزا بارداك، طبيبة كلينتون الشخصية، أشار إلى أنه تم إدخال الرئيس الأسبق إلى وحدة العناية المركزة للخضوع للمراقبة الدقيقة وإعطائه المضادات الحيوية والسوائل الوريدية.



هيلاى وابنتها فى المستشفى لزيارة بيل كلينتون

وأشار الطبيبان إلى أن كلينتون فى العناية المركزة من أجل الخصوصية والأمان، وليس لأنه يحتاج إلى عناية مركزة. ووفقا لأطبائه وطاقمه، فإن كلينتون فى حالة معنوية جيدة ويتحدث إلى الأسرة والموظفين، وكان مستيقظا ويمشى، وقال الأطباء إنه بعد يومين من العلاج، يتجه عدد خلايا الدم البيضاء لديه إلى الانخفاض، ويستجيب للمضادات الحيوية بشكل جيد، وأعربوا عن أملهم فى عودته إلى المنزل قريبا.

كلينتون، الذى كان متواجدا فى كاليفورنيا لحضور حدث خاص لمؤسسته، قد شعر بالإرهاق يوم الثلاثاء، وتم نقله إلى المستشفى بعد الاختبار، وفقا لمكتبه، وقال أطباء الرئيس الأسبق إن التهاب المسالك البولية شائع جدا لدى كبار السن، ويمكن علاجه بسهولة، على الرغم من أنه يمكن أن ينتشر بسرعة إلى مجرى الدم.