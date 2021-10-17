مشروع شبابى لبيع الفاكهة بشكل جديد على الإنترنت في الدقهلية.. صور

الدقهلية - مرام محمد

بفكرة مميزة وإرادة قوية، تمكن مجموعة من الشباب الواعد بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، أن يثبتوا ذاتهم وجدارتهم بافتتاح مشروعهم الخاص لبيع الفاكهة، ليكون نقطة انطلاقهم نحو تحقيق الريادة، فاستطاعوا أن يتميزوا ويختلفوا عن الآخرين بالعمل فى مشروع تقليدى مرتديا ثوب الحداثة والتكنولوجيا، حيث قاموا بإتاحة أول تطبيق موبايل ومنصة إلكترونية لبيع الفاكهة، وخدمة الدفع بالفيزا من المنازل، والتوصيل المجانى داخل مدينة المنصورة، فضلا عن إتاحة فرصة الدفع بالتقسيط للزبائن.

وقال إسلام أشرف مؤسس المشروع والبالغ من العمر 25 عاما لـ"اليوم السابع"، إنه عندما تخرج فى كلية التجارة، قرر أن يستكمل مسيرة والده الذى وهب حياته لبيع الفاكهة، بفتح مشروع لبيع الفاكهة ولكن بشكل جديد يواكب تطورات العصر الحديث، مضيفا أنه أراد التميز والاختلاف والاستقلالية بمشروعه، والانطلاق نحو تحقيق ذاته دون خوف أو تردد من الفشل، واستطاع بثقته فى نفسه وقدراته أن يحقق نجاحا باهرا خلال عامين فقط.

وأضاف أن ما يميز مشروعه هو صبغته التكنولوجية، حيث نفذوا فكرة أول موبايل أبلكيشن لبيع الفاكهة يتيح للزبائن كافة أنواع الفواكه الاستوائية والأورجانيك المحلية الموسمية والمستوردة بأسعارها، والدفع بالفيزا من المنازل، فضلا عن خدمة الدفع بالتقسيط، مشيرا إلى أن النجاح يقترن برضا الزبون، فإذا أرادنا النجاح والتميز علينا أن نقدم منتجات وخدمات تتناسب مع احتياجات الزبائن ومتطلباتهم وتعزز شعورهم بالراحة والسعادة.



انواع الفاكهة الموجودة



المشروع الشبابي للفاكهة



الفاكهة