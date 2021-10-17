اليوم السابع
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الأحد، 17 أكتوبر 2021 07:53 م
أكرم القصاص
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محافظ المنيا يوجه بإجراء أعمال الإصلاح والصيانة الفورية لأجزاء من كوبري بني مزار

الأحد، 17 أكتوبر 2021 06:55 م
محافظ المنيا يوجه بإجراء أعمال الإصلاح والصيانة الفورية لأجزاء من كوبري بني مزار بنى مزار - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، بإجراء أعمال الصيانة والإصلاح الفوري، لأحد الأجزاء من فرع محور بنى مزار على ترعة الابراهيمية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بالمحافظة، وذلك في استجابة سريعة لاستغاثة بعض أهالي مركز بني مزار، والتي رصدتها منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة، على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
أكد المحافظ، أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرصد ومتابعة شكاوى المواطنين، من خلال منظومة الكترونية، متكاملة لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بالشكل العاجل الفوري، وفقاً للضوابط الموضوعة، وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي، والفعال، بين الجهاز التنفيذي، والمواطنين، من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم
 

كوبرى بنى مزار

منظومة الشكاوى

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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